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Под Львовом легковушка протаранила бетоновоз: 5 пострадавших

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Среди госпитализированных - 14-летняя девочка.
Решается вопрос об открытии уголовного производства
Решается вопрос об открытии уголовного производства
lv.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 14:00 на автодороге Червоноград - Броды неподалеку от села Поздимир Радеховского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 27-летний житель Буского района, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.

Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14-летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы потерпевших.

Сейчас врачи уточняют диагнозы потерпевших
Сейчас врачи уточняют диагнозы потерпевших
lv.npu.gov.ua

Как сообщалось 4 августа, под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару. Сиротами остались двое детей.

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Теги: ДТП, бетоновоз, Львов
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