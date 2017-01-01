Под Львовом легковушка протаранила бетоновоз: 5 пострадавших

Среди госпитализированных - 14-летняя девочка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 августа около 14:00 на автодороге Червоноград - Броды неподалеку от села Поздимир Радеховского района Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, 27-летний житель Буского района, не справился с управлением, вследствие чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.

Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14-летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы потерпевших.

Сейчас врачи уточняют диагнозы потерпевших lv.npu.gov.ua

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