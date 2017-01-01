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За три месяца украинцы перевели из Польши $800 млн

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По сравнению с первым кварталом прошлого года сумма переводов выросла на полмиллиарда злотых.
Украинские заробитчане все больше пересылают денег из Польши
Украинские заробитчане все больше пересылают денег из Польши
gettyimages.co.uk

В певом квартале 2018 года иммигранты, которые работают в Польше, выслали домой 3,4 млрд злотых (более $920 млн).

Об этом сообщает Польское радио, ссылаясь на данные центробанка страны.

Это на 700 млн злотых больше, чем в прошлом году, отмечает регулятор.

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Львиную долю этих денег, а именно 86% (2,9 млрд злотых), перевели в Украину. В основном их высылают украинцы, работающие в Польше временно, указывает центробанк. Отмечается, что прошлом году сумма их переводов составила 2,4 млрд злотых.

Отметим, если в 2016 году из Польши в Украину было перечислено 8 млрд злотых, то в 2017 году уже 13 млрд злотых.

По неофициальной информации, в Польше на сегодня может находиться около миллиона украинских трудовых мигрантов, и их число растет. А всего за рубежом работают около 3,2 млн украинцев.

Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане переведут в Украину около 10 млрд долларов.

Напомним, приток денежных переводов в Украину в прошлом году составил 8,5% ВВП.

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Теги: Польша, украинцы, заробитчане, денежный перевод
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