"Олег, живи!": в Москве кинокритик провел одиночный пикет в поддержку Сенцова

Россиянин Алексей Медведев отметил, что накануне суд отказал ему в предоставлении разрешения на проведение пикета.

Алексей Медведев проводит одиночный пикет в поддержку Олега Сенцова у памятника Грибоедову в Москве скриншот из видео

В столице Российской Федерации Москве 4 августа российский кинокритик Алексей Медведев вышел на одиночный пикет в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской тюрьме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я очень хотел согласовать мирный, неполитический митинг в поддержку моего товарища Олега Сенцова (Oleg Sentsov). Просто, чтобы собраться и высказать желание небесам, божественным или атеистическим, чтобы Олег остался в живых. Только об этом“, - отметил россиянин.

Пикет начался 4 августа в 12.00. Медведев сообщил, что ждет всех желающих присоединиться к пикету у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре.

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“Когда Мытищинская судья начала переспрашивать, устроит нас как место пикета сквер за церковью Большого Вознесения, мне показалось, что мы почти победили. Возможно, ее сочувствие было не ложным. Возможно, ее остановили звонком сверху. Но сейчас это уже не имеет значения“, - написал Медведев.

Кинорежиссер Аскольд Куров обнародовал видео, на котором Алексей Медведев стоит с плакатом с фотографией Олега Сенцова и надписью “Олег, живи!“. Рядом с ним также размещены ведра с водой. На видео можно увидеть, как люди подходят и приносят цветы, ставят их в воду.

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Напомним, что Сенцова задержали российские спецслужбы в аннексированном Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. 25 августа 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал его виновным в организации террористической группировки и приговорил к 20 годам колонии строгого режима.

14 мая 2018 Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. По словам адвоката Сенцова Дмитрия Динзе, украинский режиссер голодать до конца.

Поддержку Сенцова и требования его отставки выразили общественные деятели Чехии, российские писатели и ученые, ПАСЕ, PEN International, режиссеры Франции, Посольство США в Украине, Евросоюз, ОБСЕ, Amnesty International, МИД Канады, МИД Великобритании, МИД Литвы, Сейм Польши, послы “большой семерки“, чешские сенаторы, Human Rights Watch, правительство Канады и др.

Активисты в Украине и во всем мире продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев.