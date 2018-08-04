Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ООН осудила нападение на активистов в Украине

Комментариев: 1
Все случаи будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.
Сгоревший микроавтобус депутата Виталия Чернявского в Каменском
Сгоревший микроавтобус депутата Виталия Чернявского в Каменском
5692.com.ua

ООН осуждает последние случаи нападения на активистов в Украине и призывает власти провести эффективное расследование подобных случаев.

Об этом говорится в сообщении представительства ООН в Украине на странице в Facebook в субботу, 4 августа.

Читай также: Кислота и пули в спину. Нападения на активистов в Украине

Отмечается, что ООН “осуждает нападение на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк“, на которую 31 июля напали и облили кислотой, в результате чего Екатерина получила ожоги 40% тела и сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

“Организация Объединенных Наций в Украине также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов на Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине“, – говорится в сообщении.

Также ООН призывает власти и правоохранителей к тщательному и эффективному расследованию.

“Мы призываем правительство и правоохранительные органы провести прозрачное, всестороннее и эффективное расследование нападения на Екатерину и других активистов“, – говорится в сообщении.

Напомним, 31 июля в Бердянске был убит бывший доброволец батальона Донбасс Виталий Олешко. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых является бывшим бойцом батальона Торнадо.

А 2 августа в городе Каменское взорвался микроавтобус батальона Днепр. В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского горсовета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Права человека, ООН, расследование, нападение, активисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
антирусич    04.08.2018, 17:02
Оценка:  -1
антирусич
А если заказчику и исполнителю облившему гражданскую активистку Екатерину Гандзюк кислотой выколоть глаза и дать пожизненное. Будут ли другие думать прежде чем планировать такое?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь