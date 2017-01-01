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Авто-леди хотела объехать собаку: погиб сын, дочь зажало металлоконструкцией

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Трагедия произошла на трассе Киев-Одесса.
Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в больницу
Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в больницу
od.npu.gov.ua

На 328 км автодороги Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra, в результате которого погиб ребенок, еще четверо человек госпитализированы.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

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“На 323-м км автодороги Киев - Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытию на место вызова в 6:28 спасатели установили, что во время движения произошло столкновение легкового автомобиля с дорожным металлическим отбойником. В результате происшествия погиб 7-летний мальчик и 4 человека пострадали“, - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля была зажата конструкциями девочка. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь салона и изъяли ребенка.

Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в больницу.

Причины трагедии устанавливаются. По предварительным данным полиции 36-летняя водитель автомобиля, пытаясь объехать выбежавшую на проезжую часть дороги собаку, не справилась с управлением и въехала в металлический отбойник.

На месте происшествия погиб ее сын 2011 года рождения, сама водитель, еще один взрослый и двое малолетних детей госпитализированы.

Погиб 7-летний мальчик, собака - спасена
Погиб 7-летний мальчик, собака - спасена
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 4 августа, в ДТП под Мукачево грузовику оторвало кабину.

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Теги: ДТП, авария, ребенок, трасса, Одесская область
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