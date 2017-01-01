Крымчанин Костенко прибыл в посольство Украины в Москве

После короткого отдыха Александр Костенко планирует отправиться в Киев. Он может вернуться в Украину в понедельник-вторник.

Александр Костенко провел в российской тюрьме более трех лет crimeahrg.org

Украинский активист Александр Костенко, отбывавший наказание в колонии в Кировской области России и вышедший в пятницу на свободу, вместе с украинскими консулами прибыл в посольство Украины в Москве в пять часов утра.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в субботу, 4 августа.

"После короткого отдыха, как и планируется, собираются на Киев. Планируется, что вернутся в Украину в понедельник-вторник и не обойдется без сюрпризов на границе", – написала Геращенко в Facebook.

Напомним, 3 августа украинца Александра Костенко выпустили из исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.

Крымчанин Александр Костенко был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Его осудили якобы за причинение увечья сотруднику крымского Беркута в Киеве. Костенко не признал своей вины.

Крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично сообщил о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести, мать и брат продолжают жить в Симферополе.

В конце июня 2018 года Александр Костенко угрожал нанести себе увечья из-за взысканий, которые к нему применяют в тюрьме.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet