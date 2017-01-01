В Одесской области машина нанизалась на отбойник, погиб ребенок

Женщина-водитель пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением.

В Одесской области произошла дорожная авария, в которой погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых получили травмы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 4 августа.

ДТП произошло на 328 км автодороги Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района. Женщина-водитель за рулем автомобиля Hyundai Elantra пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть, но не справилась с управлением и совершила наезд на металлический отбойник.

"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын, 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, в том числе два малолетних ребенка, госпитализированы в Любашевскую больницу", – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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Ранее в пгт Чаплинка Херсонской области военком сбил насмерть молодую супружескую пару. Без родителей остались двое маленьких детей.

Также масштабная авария произошла в Закарпатской области. Там в результате столкновения трех автомобилей пострадали четыре человека.

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