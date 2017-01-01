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Марьинка попала под обстрел, ранены полицейские

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Под вражеский огонь попала северо-восточная окраина Марьинки. Правоохранители патрулировали жилые кварталы.
С начала суток на Донбассе восемь обстрелов
С начала суток на Донбассе восемь обстрелов
АР

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток восемь раз обстреляли позиции ВСУ. В Марьинке ранения получили двое полицейских. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 4 августа.

По информации военных, противник открывал прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Отмечается, что в 10:50 сепаратисты из стрелкового оружия обстреляли северо-восточную окраину Марьинки. В результате обстрела ранения получили двое полицейских полка особого назначения Главного управления Нацполиции Днепропетровской области из состава ООС. Правоохранители патрулировали жилые кварталы.

Напомним, за сутки 3 августа на Донбассе зафиксировали 36 вражеских обстрелов, в том числе шесть из тяжелого вооружения. ВСУ не понесли потерь.

Ранее сообщалось, что за июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных – это наименьшие потери за месяц с начала года. Также за полгода жертвами конфликта стали 29 мирных жителей.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, полицейские, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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