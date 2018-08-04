Парубий сообщил, с чего начнется новая сессия Рады

Одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство Украины, отметил спикер.

Андрей Парубий напомнил,что до выборов президента осталось менее года Слово і Діло

Верховная Рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Радио Свобода в субботу, 4 августа.

По словам спикера, все указанные законопроекты будут важными в год выборов.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", – сказал Парубий.

Также он заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности Службы безопасности Украины и разведки.

Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия откроется 4 сентября.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде выплатили 16,3 млн отпускных за июль. Эти деньги получили нардепы и сотрудники аппарата парламента.

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