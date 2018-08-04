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Парубий сообщил, с чего начнется новая сессия Рады

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Одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство Украины, отметил спикер.
Андрей Парубий напомнил,что до выборов президента осталось менее года
Андрей Парубий напомнил,что до выборов президента осталось менее года
Слово і Діло

Верховная Рада осенью рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты в закон о национальной безопасности. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Радио Свобода в субботу, 4 августа.

По словам спикера, все указанные законопроекты будут важными в год выборов.

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", – сказал Парубий.

Также он заявил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности Службы безопасности Украины и разведки.

Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия откроется 4 сентября.

Ранее стало известно, что в Верховной Раде выплатили 16,3 млн отпускных за июль. Эти деньги получили нардепы и сотрудники аппарата парламента.

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Теги: Выборы, законы, ЦИК, Рада, Верховная Рада, законопроект, парламент, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Пепито    04.08.2018, 22:06
Оценка:  0
Пепито
так мило наблюдать над этим дибилоидом у которого справка даже есть из дурдома что оно умственноотсталое.Так вот..интересно наблюдать как оно ходит безнаказанно по земле после того как устроило сафари на майдане на людей.а мартышки сидят тихо как будто ничего не случилось.
Пепито    04.08.2018, 22:06
Оценка:  0
Пепито
а ГПУ делает вид что раследование ведет))страна идиотов)))
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