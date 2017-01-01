Нацгвардия задержала семь человек за сотрудничество с сепаратистами

Подозреваемые были задержаны на блокпостах вблизи населенных пунктов Владимировки, Благодатного и Мариуполя.

Военнослужащие Нацгвардии за два дня задержали семь человек по подозрению в сотрудничестве с сепаратистами ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 4 августа.

"Подозреваемые были задержаны на стационарных и подвижных блокпостах вблизи населенных пунктов Владимировки, Благодатного и Мариуполя Донецкой области", – говорится в сообщении.

Гвардейцы передали задержанных сотрудникам местных отделов Нацполиции. Их подозревают в совершении преступления по статье 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Ранее сообщалось, что "генерал-атаман" из ДНР попытался подкупить пограничников. Он предложил взятку в размере тысячи гривен, но получил отказ и был задержан.

А в Нацполиции заявили о задержании "разведчика ЛНР". Мужчина в течение двух суток минными полями пересекал "серую зону" для проведения разведывательной операции.

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