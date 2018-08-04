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В Одессе неизвестные спилили десятки деревьев

Комментариев: 2
Местные жители перекрыли дорогу и вызвали полицию. Люди утверждают, что деревья срублены незаконно.
Вырубка деревьев на Гагаринском плато
Вырубка деревьев на Гагаринском плато
Думская / Владислав Романик

В Одессе на Гагаринском плато неизвестные лица вырубили десятки деревьев, среди которых были дубы, ели и акации. Об этом сообщает Думская со ссылкой на активиста Владислава Балинского в субботу, 4 августа.

По его словам, во второй половине дня 15-20 человек в балаклавах и с бензопилами в руках зашли на огороженную территорию сквера и за очень короткое время спилили деревья.

Возмущенные жители перекрыли дорогу и вызвали полицию. Люди утверждают, что деревья срублены незаконно. Жители предполагают, что деревья спиливали под строительство очередного жилого комплекса.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе неизвестные спилили десятки деревьев

Ранее СБУ провела обыски у крупного одесского застройщика. Были изъяты более 20 млн гривен наличными, финансово-хозяйственная документация и более ста печатей фиктивных предприятий. СМИ сообщали, что речь идет о председателе партии Родина, экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове.

А в Киеве на Осокорках произошла массовая драка на стройплощадке на улице Елизаветы Чавдар, в результате которой пострадали 17 человек.

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Теги: Одесса, видео, фото, деревья, полиция, застройка, активисты, застройщики, вирубка деревьев, активист
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СветБобра    05.08.2018, 00:26
Оценка:  0
СветБобра
Давно пора формировать местные вооруженные отряды территориалной обороны. Утилизировали бы пильщиков - и деревья сохранили бы.
shurag    04.08.2018, 23:11
Оценка:  +1
shurag
и как всегда не найдут виноватых, поскольку в ген плане не расписано кто купил это место под застройку?
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