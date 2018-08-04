Местные жители перекрыли дорогу и вызвали полицию. Люди утверждают, что деревья срублены незаконно.

В Одессе на Гагаринском плато неизвестные лица вырубили десятки деревьев, среди которых были дубы, ели и акации. Об этом сообщает Думская со ссылкой на активиста Владислава Балинского в субботу, 4 августа.

По его словам, во второй половине дня 15-20 человек в балаклавах и с бензопилами в руках зашли на огороженную территорию сквера и за очень короткое время спилили деревья.

Возмущенные жители перекрыли дорогу и вызвали полицию. Люди утверждают, что деревья срублены незаконно. Жители предполагают, что деревья спиливали под строительство очередного жилого комплекса.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе неизвестные спилили десятки деревьев

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