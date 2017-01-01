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В Харькове мужчина умер от укуса шершня – СМИ

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В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция. Спасти его не удалось.
Шершень стал причиной смерти харьковчанина
Шершень стал причиной смерти харьковчанина
wikipedia.org

Житель Харькова скончался после укуса шершня. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах в субботу, 4 августа.

Отмечается, что несчастный случай произошел утром 2 августа на улице Академика Вальтера. В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция и спасти его не удалось.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направили в морг.

"По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой "несчастный случай", – говорится в сообщении.

Ранее в Днепре рой шершней напал на двух мужчин. Один из них умер на месте, а второго госпитализировали. Погибшему было 72 года.

А в прошлом году в селе Московка Харьковской области 55-летний мужчина умер от укуса пчелы в ротовую полость.

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Теги: Харьков, смерть, насекомые, полиция, мужчина, умер, укус
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Источник: korrespondent.net

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