В Харькове мужчина умер от укуса шершня – СМИ

В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция. Спасти его не удалось.

Житель Харькова скончался после укуса шершня. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах в субботу, 4 августа.

Отмечается, что несчастный случай произошел утром 2 августа на улице Академика Вальтера. В результате укуса насекомого у пострадавшего развилась сильная аллергическая реакция и спасти его не удалось.

Тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти направили в морг.

"По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (убийство) с пометкой "несчастный случай", – говорится в сообщении.

Ранее в Днепре рой шершней напал на двух мужчин. Один из них умер на месте, а второго госпитализировали. Погибшему было 72 года.

А в прошлом году в селе Московка Харьковской области 55-летний мужчина умер от укуса пчелы в ротовую полость.

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