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В Кабмине заявили о миллиардных убытках из-за Крыма и Донбасса

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Украинская власть собирает информацию об остановленных российской стороной судах на Черном и Азовском морях и передаст ее партнерам в Европе.
Владимир Омелян очертил убытки от военных действий РФ в Украине
Владимир Омелян очертил убытки от военных действий РФ в Украине

Украина понесла убытки в "десятки миллиардов гривен" от потери имущества на Донбассе и в "сотни миллионов гривен" из-за потери контроля над крымскими портами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала 112 Украина.

"Если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

При этом Омелян оценил убытки судовладельцев в "несколько тысяч долларов", добавив, что Россия должна будет их компенсировать.

Он сообщил, что украинская власть собирает информацию об остановленных российской стороной судах и передаст ее партнерам в Европе.

Кроме того, в Киеве понесли убытки от потери имущества Укрзализныци, Укрпочты и госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины Украэрорух на Донбассе.

"С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет", - считает министр.

Напомним, в конце июля в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили о возможности введения санкций против России из-за строительства Керченского моста. В ведомстве указали, что санкции помогут "ограничить или прекратить экономические отношения (России) со странами ЕС и США".

Перед этим ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России.

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Теги: Украина-Россия, Крым, донбасс, Кабмин Украины, имущество, убытки, порт, правительство Украины, ущерб, аннексия, аннексия Крыма, Мининфраструктуры, война на Донбассе, Владимир Омелян
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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sem    05.08.2018, 09:20
Оценка:  0
sem
Конечно это плохо! Но опять кто первый начал корабли останавливать ... ?
farfalle    05.08.2018, 08:17
Оценка:  0
farfalle
С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет", -считает министр.
Ну до военного переворота 2014-го как-то жили. Но вдруг захотели потерять огромный товарный и трудовой рынок, закупать газ еще дороже. Но при этом продолжают закупать дизтопливо и минудобрения
farfalle    05.08.2018, 08:57
Оценка:  0
farfalle
и язык оружия, и санкции с Россией не работают, пусть учит историю. Для инициаторов это плохо кончается
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