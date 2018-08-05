В Кабмине заявили о миллиардных убытках из-за Крыма и Донбасса

Украинская власть собирает информацию об остановленных российской стороной судах на Черном и Азовском морях и передаст ее партнерам в Европе.

Украина понесла убытки в "десятки миллиардов гривен" от потери имущества на Донбассе и в "сотни миллионов гривен" из-за потери контроля над крымскими портами. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала 112 Украина.

"Если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше", - подчеркнул глава Мининфраструктуры.

При этом Омелян оценил убытки судовладельцев в "несколько тысяч долларов", добавив, что Россия должна будет их компенсировать.

Он сообщил, что украинская власть собирает информацию об остановленных российской стороной судах и передаст ее партнерам в Европе.

Кроме того, в Киеве понесли убытки от потери имущества Укрзализныци, Укрпочты и госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины Украэрорух на Донбассе.

"С Россией можно говорить или языком оружия, или языком санкций. Другой альтернативы нет", - считает министр.

Напомним, в конце июля в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины заявили о возможности введения санкций против России из-за строительства Керченского моста. В ведомстве указали, что санкции помогут "ограничить или прекратить экономические отношения (России) со странами ЕС и США".

Перед этим ЕС ввел санкции за строительство Керченского моста против шести компаний из России.

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