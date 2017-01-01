Сутки в Донбассе: один боец ООС погиб, двое ранены

Из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

В 2018 году на Донбассе погибли 80 военных и 29 мирных жителей AP

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщает в воскресенье, 5 августа, пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

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При этом огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Также обстреляны позиции ВСУ у Широкино из 82-мм минометов.

"Вследствие враждебных действий, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 3 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов.

Перед этим сообщалось, что за июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных - это наименьшие потери за месяц с начала года. За полгода жертвами конфликта стали также 29 мирных жителей.