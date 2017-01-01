В Кропивницком на пляже утонул подросток

Тело мальчика 2003 года рождения обнаружили на Новониколаевском пляже р. Ингул в Кропивницком.

В Кропивницком 4 августа утонул парень 2003 года рождения. Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что тело мальчика обнаружили на Новониколаевском пляже р. Ингул в Кропивницком 4 августа в 12:53.

"Спасатели водолазно-спасательного отделения АСОСН Управления ГСЧС в области достали тело погибшего из водоема. Им оказался местный житель 2003 г. р.", - говорится в сообщении.

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На данный момент устанавливаются причина и обстоятельства гибели парня.

Напомним, ранее на Закарпатье нашли утонувшими двух детей.

Перед этим сообщалось, что во Львовской области в пруду утонул годовалый мальчик.

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