Итоги 4 августа: Письмо Трампа и крушение Ми-8

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент США написал письмо лидеру КНДР. В России разбился Ми-8 компании Utair. News.bigmir..net выделяет главные события вчерашнего дня.

В российской колонии Сенцова посетил священник

Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии Белый медведь за Полярным кругом посетил иерей храма Святого Георгия Победоносца в городе Лабытнанги Богдан Василюк, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Отмечается, сто иерей предложил Сенцову побеседовать без посторонних или исповедоваться, но тот якобы отказался.

МИД России взял на работу Стивена Сигала

Министерство иностранных дел России назначило голливудского актера Стивена Сигала специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Задачей Сигала станет “развитие российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов“.

Трамп похвастался результатами введения торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные в отношении Китая торговые пошлины работают лучше, чем кто-либо мог предположить.

“Тарифы работают намного лучше, чем кто-либо ждал. Рынок Китая упал на 27% за последние 4 месяца, и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сильнее, чем когда-либо, и будет эффектно расти после того, как эти ужасные торговые сделки будут успешно пересмотрены. Америка в первую очередь!“ – написал лидер США в Twitter.

Собака стала причиной страшной аварии на трассе Киев-Одесса

На 328 км автодороги Киев-Одесса возле села Троицкое Любашевского района Одесской области произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai Elantra, в результате которого погиб ребенок, еще четверо человек госпитализированы.

Трамп написал письмо лидеру КНДР

Президент США Дональд Трамп написал главе Северной Кореи Ким Чен Ыну письмо. Американская делегация на форуме безопасности в Сингапуре передала главе МИД КНДР Ли Ен Хо личное послание Трампа.

В России разбился вертолет с 18 людьми на борту

В Красноярском крае России разбился вертолет Ми-8, погибли 18 человек (три члена экипажа и 15 пассажиров).

Ми-8 компании Utair, следовал по маршруту Ванкор-Харкасале, при взлете он столкнулся с грузом, закрепленным на внешней подвеске другого вертолета. На борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 (Ванкор).

Экипаж второго вертолета сумел посадить свое воздушное судно.

ООН обвинила Северную Корею в продолжении ядерной программы

Северная Корея не прекратила разработку ни ядерной, ни ракетной программы. К такому выводу пришли после шестимесячного расследования независимые эксперты, которые подготовили специальный доклад для Совета Безопасности ООН.