Украина чтит память жертв Большого террора

В Киеве 5 августа состоятся поминально-церемониальные мероприятия по чествованию памяти жертв трагедии 1937-38 годов.

В воскресенье, 5 августа, в Украине чтят память жертв Большого террора. В Киеве состоятся поминально-церемониальные мероприятия по жертвам трагедии 1937-38 годов, передает Радио Свобода.

План мероприятий по чествованию памяти жертв Большого террора в Киеве:

9:00 - 10:00 Поминальная Литургия в Покровской церкви на Подоле (внизу Андреевского спуска, м. Контрактовая площадь);

11:00 - 12:00 Панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 30-х - 50-х гг. (около здания бывшего Октябрьского Дворца, м. Площадь Независимости);

13:00 - 15:00 Мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике Быковнянские могилы (м. Лесная, дальше броварской маршруткой к Быковнянскому мемориалу).

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Большой террор - масштабная кампания массовых репрессий граждан, была развернута СССР в 1937-1938 гг. По инициативе высшего руководства и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества.

Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты, деформация общественных связей, разрушение традиционных ценностных ориентаций, распространение общественной депрессии и денационализация.

Большой террор длился 15 месяцев и был официально прекращен по постановлению того же Политбюро ЦК ВКП (б) 17 ноября 1938 года, хотя репрессии в меньших масштабах продолжались и в дальнейшем.

За два года партийная верхушка арестовала 1,5 миллиона человек, 680 тысяч из них были убиты.

На территории УССР, по оценкам историков, были осуждены 198 тысяч 918 человек, из которых около двух третей - к расстрелу. Остальные были отправлены в тюрьмы и лагеря.

Напомним, 5 мая 2018 года в Украине вступил в силу закон о реабилитации жертв коммунистического режима.