В Украине с начала августа утонули более 20 людей

Всего с начала года на водоемах Украины уже погибло 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек.

С начала 2018 года на водоемах Украины уже погибли 774 человека novostipmr.com

С начала августа 2018 года на водоемах Украины уже погибли более двух десятков человек. Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает пресс-центр ГСЧС.

«Так, только с начала августа число утоплений уже насчитывает более двух десятков случаев. Среди погибших немало детей», - говорится в сообщении.

В частности, 2 августа в Одесской области водолазы нашли и подняли на поверхность тело мальчика 2007 года рождения, который еще 31 июля на самодельном плоту вышел в Днестровский лиман, в 300 метрах от берега нырнул в воду и исчез.

В этот же день в Винницкой области, во время купания на реке Южный Буг, утонула девочка 2008 года рождения.

«Всего с начала года на водоемах страны уже погибли 774 человека, из которых 79 детей. При этом спасено 577 человек, в том числе 105 детей», - доложили в ведомстве.

Напомним, ранее в Кропивницком на пляже утонул подросток.

Перед этим сообщалось, что на Закарпатье нашли утонувшими двух детей.

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