Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путин посетил Крым: побывал на фестивале в Херсонесе

Комментариев: 0
Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе.
Также Путин ознакомился с ходом работ над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе
Также Путин ознакомился с ходом работ над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля Опера в Херсонесе.

Об этом сообщает пресс-служба президента России, передает УП.

“Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей Корсар, Жизель, Лебединое озеро, Дон Кихот. По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами“, - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что позже вместе с митрополитом Тихоном Путин побывал во Владимирском соборе, где “продолжаются восстановительные работы“.

Читай также: В Керчи сносят университет, чтобы построить военную часть - СМИ

Президент РФ также обсудил с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец и “губернатором Севастополя“ Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: “Печальное зрелище“.

“Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались“, - ответила ему Голодец.

Как сообщалось 26 июля, Соломенский районный суд Киева решил судить заочно заместителя министра обороны России и пресс-секретаря ведомства Николая Панкова. Его действия, по версии следствия, привели к нарушению территориальной целостности Украины и “причинению убытков в виде потери объектов государственной собственности“ более чем триллион гривен.

Поделись:
Теги: Крым, Владимир Путин, Россия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь