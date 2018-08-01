Путин посетил Крым: побывал на фестивале в Херсонесе

Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника Херсонес Таврический в Севастополе.

Также Путин ознакомился с ходом работ над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 августа, побывал в аннексированном Крыму, где посетил вечер-открытие Второго международного музыкального фестиваля Опера в Херсонесе.

Об этом сообщает пресс-служба президента России, передает УП.

“Президент присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей Корсар, Жизель, Лебединое озеро, Дон Кихот. По окончании концерта Путин кратко пообщался с артистами“, - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что позже вместе с митрополитом Тихоном Путин побывал во Владимирском соборе, где “продолжаются восстановительные работы“.

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Президент РФ также обсудил с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец и “губернатором Севастополя“ Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: “Печальное зрелище“.

“Это мягко сказано – печальное. То есть не только в культуру несколько десятков лет средства не вкладывались“, - ответила ему Голодец.

Как сообщалось 26 июля, Соломенский районный суд Киева решил судить заочно заместителя министра обороны России и пресс-секретаря ведомства Николая Панкова. Его действия, по версии следствия, привели к нарушению территориальной целостности Украины и “причинению убытков в виде потери объектов государственной собственности“ более чем триллион гривен.