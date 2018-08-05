В Почаевской лавре началось празднование чудотворного образа Божией матери

В Лавру пришли несколько крестных ходов - тысячи паломников.

Почтить чудотворный образ Почаевской иконы Божией Матери прибыли в святую обитель тысячи паломников из Украины, Польши, Беларуси и других стран мира.

Об этом сообщает синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

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“5 августа Православная Церковь молитвенно чтит чудотворный образ Почаевской иконы Божией Матери. Традиционно святыню украшают венком из живых цветов, лаврская братия во главе с наместником обители — митрополитом Почаевским Владимиром и прихожанами совершают Крестный Ход от поместья Анны Гойской в святую обитель“, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что накануне в Почаевскую лавру прибыл международный Крестный ход из Польши, который проходил землями Волыни, Ривненщины, Тернопольщины.

В молитвенном шествии также приняли участие православные белорусы – всего две тысячи верующих. Возглавил колонну паломников митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир, который основал традицию этого маршрута.

Напомним, чудотворный образ Богородицы Почаевская, которая хранится в Свято-Успенской Почаевской Лавре, Церковь празднует 5 августа.

В 1559 году греческий (по другим источникам – болгарский) митрополит Неофит, который странствовал по Руси, приехал на Волынь. В благодарность за гостеприимство, которое оказала ему в своем имении благочестивая дворянка Анна Гойская, к владениям которой принадлежал и Почаев, владыка благословил ее иконой Пресвятой Богородицы.

Как уточняет Униан, скорее всего, это была семейная икона, которая, возможно, принадлежала роду самого Неофита. Святыня долго находилась в часовне дворянской усадьбы. По молитвам у иконы стали совершаться чудеса. Когда же благодаря чудотворному образу исцелился слепой брат Гойской Филипп, то Анна, удивленная и обрадованная, призвала монахов. Ими был отслужен молебен, Крестным ходом святыня была перенесена на Почаевскую гору и отдана на вечное хранение монахам, которые жили в пещере на горе.

Как сообщалось 27 июля, во время крестного хода в Киеве участников проверяли металлоискателями.