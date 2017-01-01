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Синоптики предупреждают о грозах в Украине

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В течение 5 августа в западных, северных областях днем 5 августа и в большинстве центральных областей ожидаются грозы.
Украинцев предупредили о непогоде
Украинцев предупредили о непогоде
Прес-служба ДСНС України

Украинские синоптики предупреждают о грозах в Украине в воскресенье, 5 августа. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр ГСЧС.

«По данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы», - говорится в сообщении.

По Киеву и Киевской области метеорологи также прогнозируют грозы в воскресенье.

К тому же синоптики предупреждают об изменении гидрологической ситуации на водоемах страны.

«5 августа на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) ожидается подъем уровней воды на 0,1 - 0,5 м над уровнями. Местами возможен начальный выход воды на пойму», - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее украинцев предупреждали о граде и шквалах.

Перед этим украинцам в июле обещали до +41 градуса.

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Теги: погода, дождь, вода, река, Гроза, водоем, дожди, ливень, непогода, синоптики, погода в Украине, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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