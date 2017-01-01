Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Днепре таксист принял роды у пассажирки

Комментариев: 0
Во время поездки у пассажирки начались роды.
Родилась здоровая девочка
Родилась здоровая девочка
depositphotos.com

В городе Днепр водителю такси пришлось попробовать себя в роли акушерки и принять роды у пассажирки.

Об этом сообщает Dnepr24.

Водитель ночью вез в роддом женщину на последних сроках беременности. Во время поездки у пассажирки начались роды и таксисту пришлось помогать ребенку появиться на свет.

По словам медиков, хоть у водителя и не было навыков и он действовал интуитивно, он не растерялся и принял роды правильно.

Читай также: Во Франции младенца назвали Джихадом, дело передано прокуратуре

На свет появилась девочка, вес которой составляет 3300 грамм. Она родилась здоровой и никаких родовых травм не обнаружено. На данный момент молодая мама и ребенок находятся под присмотром врачей. В свою очередь сотрудники перинатального центра, родители девочки и весь коллектив работников такси выразили благодарность водителю, который в совершенно непредназначенных для этого условиях помог женщине и правильно принял роды.

Как сообщалось, в апреле в Киеве женщина родила на платформе ж/д станции.

Поделись:
Теги: принял роды, Днепр, такси
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь