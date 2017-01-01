В Днепре таксист принял роды у пассажирки

Во время поездки у пассажирки начались роды.

В городе Днепр водителю такси пришлось попробовать себя в роли акушерки и принять роды у пассажирки.

Об этом сообщает Dnepr24.

Водитель ночью вез в роддом женщину на последних сроках беременности. Во время поездки у пассажирки начались роды и таксисту пришлось помогать ребенку появиться на свет.

По словам медиков, хоть у водителя и не было навыков и он действовал интуитивно, он не растерялся и принял роды правильно.

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На свет появилась девочка, вес которой составляет 3300 грамм. Она родилась здоровой и никаких родовых травм не обнаружено. На данный момент молодая мама и ребенок находятся под присмотром врачей. В свою очередь сотрудники перинатального центра, родители девочки и весь коллектив работников такси выразили благодарность водителю, который в совершенно непредназначенных для этого условиях помог женщине и правильно принял роды.

Как сообщалось, в апреле в Киеве женщина родила на платформе ж/д станции.