Капитан катера был пьян.

От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной

Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан

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Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан

В городе Днепр 5 августа около полуночи напротив гостиницы Днепропетровск случилось водное ДТП. Водитель катера Аура в нетрезвом состоянии врезался в ресторан Горец.

Об этом сообщает Информатор.

Когда патрульные прибыли на вызов, они подтвердили информацию: на месте действительно случилось водное ДТП. Патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с ним у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Как сообщалось, в июне на Волге баржа протаранила катамаран, есть погибшие.