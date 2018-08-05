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Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан

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Капитан катера был пьян.
Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан
© dp.informator.ua
Фото 1/4
  • От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
  • От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
  • От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
  • От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан
От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
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В городе Днепр 5 августа около полуночи напротив гостиницы Днепропетровск случилось водное ДТП. Водитель катера Аура в нетрезвом состоянии врезался в ресторан Горец.

Об этом сообщает Информатор.

Когда патрульные прибыли на вызов, они подтвердили информацию: на месте действительно случилось водное ДТП. Патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с ним у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

Как сообщалось, в июне на Волге баржа протаранила катамаран, есть погибшие.

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Теги: катер, Днепр, река, ресторан, ДТП
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