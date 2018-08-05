Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан
Капитан катера был пьян.
Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан
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Водное ДТП: в Днепре катер врезался в плавучий ресторан
От удара пострадал ресторан Горец на Сичеславской набережной
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В городе Днепр 5 августа около полуночи напротив гостиницы Днепропетровск случилось водное ДТП. Водитель катера Аура в нетрезвом состоянии врезался в ресторан Горец.
Об этом сообщает Информатор.
Когда патрульные прибыли на вызов, они подтвердили информацию: на месте действительно случилось водное ДТП. Патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с ним у мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения.
Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.
Как сообщалось, в июне на Волге баржа протаранила катамаран, есть погибшие.