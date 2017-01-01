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В Украине объявлена наивысшая пожарная опасность

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Наивысший уровень пожарной опасности ожидается в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях.
Существует высокая вероятность лесных пожаров в Украине
Существует высокая вероятность лесных пожаров в Украине
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Украинские синоптики предупреждают о чрезвычайной (5 класса) чрезвычайной опасности в нескольких областях Украины в течение 5 - 6 августа. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает в воскресенье пресс-центр ГСЧС.

«5 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа в Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В свою очередь в Киеве и Киевской области 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность.

Напомним, ранее в Кривом Роге из-за жары умерла женщина.

Также сообщалось, что на Европу надвигается экстремальная жара.

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Теги: огонь, пожар, жара, лесной пожар, опасность, спасатель, синоптики, возгорание, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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