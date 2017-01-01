Под Винницей судья насмерть сбил пешехода
В результате наезда 68-летний мужчина скончался на месте.
В селе Якушинцы Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погиб 68-летний мужчина.
Об этом сообщает hm.oblast.online.
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Неподалеку от погибшего найден автомобиль Александра Боровицкого. Как уточняет издание, он ранее работал в Староконстантиновском районном суде и Хмельницком окружном суде, судьей Винницкого апелляционного суда работает с декабря 2010 года.
Причины ДТП выясняются. Открыто производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Александру Боровицкому грозит до 8 лет лишения свободы.
Как сообщалось 4 августа, под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару. Сиротами остались двое детей.