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Под Винницей судья насмерть сбил пешехода

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В результате наезда 68-летний мужчина скончался на месте.
Судье Боровицкому грозит до 8 лет лишения свободы
Судье Боровицкому грозит до 8 лет лишения свободы
hm.oblast.online

В селе Якушинцы Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

Об этом сообщает hm.oblast.online.

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Неподалеку от погибшего найден автомобиль Александра Боровицкого. Как уточняет издание, он ранее работал в Староконстантиновском районном суде и Хмельницком окружном суде, судьей Винницкого апелляционного суда работает с декабря 2010 года.

Причины ДТП выясняются. Открыто производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Александру Боровицкому грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось 4 августа, под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару. Сиротами остались двое детей.

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Теги: ДТП, пешеход, Винница, Хмельницкий
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