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Задержан отец, насиловавший 15-летнюю дочь с ДЦП - Аброськин

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В полицию позвонил брат девочки и рассказал о жутком преступлении собственного отца.
В полиции не уточнили, в каком городе задержали педофила
В полиции не уточнили, в каком городе задержали педофила
improvehealth.ru (иллюстративное фото)

В Украине задержан мужчина, который насиловал свою 15-летнюю дочь, страдающую детским церебральным параличом (ДЦП).

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, не уточнив в каком городе произходило это зверство.

По его словам, 4 августа в полицию поступило сообщение от парня о том, что отец насилует его 15-летнюю сестру с диагнозом ДЦП.

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“Этот подонок-отец, 1978 г.р., полицией задержан. В ходе осмотра изъяты доказательства. Что будет дальше? Суд, отсидит этот или другой подонок, получится, новая семья и снова изнасилованное жизни ребенка ... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известен, как насильник детей“, - пишет Аброськин.

Как сообщалось 30 июля, в полиции заговорили о необходимости открытого реестра педофилов.

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Теги: изнасилование, ДЦП, отец, дочь, педофил
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