Смерть у стоматолога: в Украине запретили популярный анестетик

Запрет временный, идет проверка.

В Украине временно запретили анестетик Артифрин Здоровье Форте раствор для инъекций по 1,7 мл в капсулах № 10 и № 50 в блистерах серии 0010218 из-за летального случая в столичной стоматологии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Страна.

Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.

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Стоит отметить, что артифрин-Здоровье Форте относится к группе местных анестетиков, применяемых в стоматологии, для проведения хирургических операций в челюстно-лицевой области. Данный препарат обеспечивает надежный анестезирующий эффект, быстрое заживление раны после удаления зуба и гарантирует безопасность проведения стоматологических манипуляций.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве женщина умерла в кресле стоматолога.