Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Смерть у стоматолога: в Украине запретили популярный анестетик

Комментариев: 0
Запрет временный, идет проверка.
Препарат используется в стоматологии
Препарат используется в стоматологии
ulpressa.ru

В Украине временно запретили анестетик Артифрин Здоровье Форте раствор для инъекций по 1,7 мл в капсулах № 10 и № 50 в блистерах серии 0010218 из-за летального случая в столичной стоматологии.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, передает Страна.

Все аптеки должны поместить данный препарат в карантин до нового распоряжения.

Читай также: В России женщина умерла после пластической операции

Стоит отметить, что артифрин-Здоровье Форте относится к группе местных анестетиков, применяемых в стоматологии, для проведения хирургических операций в челюстно-лицевой области. Данный препарат обеспечивает надежный анестезирующий эффект, быстрое заживление раны после удаления зуба и гарантирует безопасность проведения стоматологических манипуляций.

Как сообщалось 2 августа, в Киеве женщина умерла в кресле стоматолога.

Поделись:
Теги: врач, стоматолог, смерть, лекарство, препарат, медикаменты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь