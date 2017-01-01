Во Львове двое подростков сбежали из приюта

Побег произошел около часа ночи.

Полиция ищет двух парней, сбежавших из приюта во Львове facebook.com/igor.zinkevych

Правоохранители разыскивают двух парней, которые в ночь на 5 августа самовольно покинули приют для несовершеннолетних на улице Левандовской во Львове.

Об этом в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета, председатель ОО Варта1 Игорь Зинкевич.

По его словам, подростки сбежали около 1-го часа ночи. Депутат привел имена и особые приметы юношей:

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1. Полищук Владислав Сергеевич 11.11.2000 года рождения. Одет в черные спортивные штаны, черную футболку с надписью АIRO, черные кроссовки с белой подошвой, рост 180 см. , волосы русые, имеет тату на правой руке.

2. Кипер Геннадий Андреевич 12.10.2001 года рождения. Одет в черные джинсы, черную футболку с серыми полосами, темно серые кроссовки, рост 165 см., худой с темными волосами.

Как сообщалось 2 августа, в Волынском приюте избивают и домогаются детей.