Замененный госадвокат встретился с Януковичем в РФ

Государственный адвокат Виктор Овсянников встретился с экс-президентом Виктором Януковичем на территории России.

Бесплатный государственный адвокат Виктора Януковича Виктор Овсянников, который 1 августа трижды покидал последнее заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины, 3 августа встретился со своим подзащитным на территории России.

Об этом в воскресенье, 5 августа, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Мы согласовали с ним правовую позицию, которая будет озвучена в суде 16 августа. Подписали протокол проведения конфиденциальной встречи. Правовая позиция охраняется адвокатской тайной, поэтому говорить о ней я не могу. Если за это время будут какие-то изменения, может, я ее заранее и опубликую, если будет разрешение и желание клиента“, - рассказал Овсянников агентству.

Он отметил, что сейчас его доверенность на участие в процессе не аннулирована, и он обязан присутствовать 16 августа на следующем заседании суда, несмотря на решение суда назначить Януковичу нового адвоката из центра бесплатной вторичной правовой помощи.

“О решении суда 1 августа мне пока известно только из СМИ, в суде мне об этом не было объявлено“, - отметил Овсянников.

Напомним, 1 августа Оболонский суд принял решение заменить назначенного Януковичу 31 июля госадвоката Овсянникова другим адвокатом из киевского центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, и продолжить заседание по делу о госизмене экс-президента 16 августа.

Как сообщалось, государственный адвокат Виктор Овсянников трижды 1 августа самовольно покидал зал суда, в результате чего дебаты были сорваны.