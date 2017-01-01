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Контейнер с радиоактивным веществом нашли под Хмельницким

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Мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв / ч. на поверхности.
Специалисты провели дозиметрическое обследование
Специалисты провели дозиметрическое обследование
dsns.gov.ua

В Хмельницкой области обнаружен контейнер с радиоактивным веществом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Государственной инспекции по ядерному урегулированию.

“По полученной Госатомрегулирования информации в начале августа 2018 на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11“, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, внутри контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена из обедненного урана.

В инспекции отметили, что мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16.8 мкЗв / ч. на поверхности и 0.70 мкЗв / ч на расстоянии 1 м.

После проведения дозиметрического обследования было принято решение направить эти изделия на временное хранение в ОП Хмельницкая АЭС ГП НАЭК Энергоатом с последующей их перевозкой в ПЗРО ДСП Киевский ГМСК ДК УкрГО Радон.

“Радиоактивное загрязнение поверхности объекта и окружающей среды не выявлено“, - отметили в Госинспекции.

Радиоактивного загрязнения окружающей среды нет
Радиоактивного загрязнения окружающей среды нет
dsns.gov.ua

Как сообщалось 27 июня, под Полтавой будут добывать нефть - жителям грозит радиоактивное загрязнение.

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Теги: радиоактивность, Хмельницкий, радиация
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