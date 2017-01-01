В Лисичанске убили военного

Троих подозреваемых в убийстве задержали, в момент убийства они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Военный приехал в отпуск на день рождения своего отца УНН

В Лисичанске убили военнослужащего – трагедия произошла вечером в пятницу, 3 августа.

Об этом сообщила спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай в воскресенье, 5 августа, информирует LIGA.net.

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По ее словам, троих подозреваемых в убийстве задержали, в момент убийства они находились в состоянии алкогольного опьянения.

“Они пили вместе“, - уточнила Погукай.

По предварительной информации, причиной стала ссора во время распития алкогольных напитков.

В свою очередь телеканал UA: Донбасс сообщает, что военный приехал в отпуск на день рождения своего отца.

Жена погибшего сейчас находится в Киевской области. “Я ничего не знаю, потому что мне позвонили, сказали, что его убили“, - сказала она.

Ранее стало известно об обнаружении тела мужчины на территории воинской части в городе Лозовая под Харьковом.

Перед этим сообщалось, что под Запорожьем застрелили ветерана АТО.