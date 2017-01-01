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В Днепре водитель на Lexus сбил двоих пешеходов

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Мужчина и женщина переходили дорогу в не установленном для этого месте.
Личности погибших не установленны
Личности погибших не установленны
dp.npu.gov.ua

В Днепре на проспекте Слобожанского 4 августа в 01:30 водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в не отведенном для этого месте.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Отмечается, что во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.

Как сообщалось 4 августа, под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару. Сиротами остались двое детей.

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Теги: ДТП, авария, Днепр
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