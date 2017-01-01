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В Днепре Lexus насмерть сбил двух пешеходов

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Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть.
Сейчас следственные действия продолжаются
Сейчас следственные действия продолжаются
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Днепре водитель автомобиля Lexus насмерть сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном для этого месте. Авария произошла 4 августа в 1.30 на пр. Слобожанского в районе электроопоры, сообщили в областной полиции.

Как отмечается, во время движения водитель автомобиля Lexus RX 350 совершил наезд на неустановленных женщину и мужчину в возрасте 30-35 лет, которые пересекали проезжую часть. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия.

Сейчас следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности погибших.

Недавно в Киеве Volkswagen сбил женщину на переходе и врезался в автобус.

 

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Теги: ДТП, смерть, Пешеходы, Днепр, авария, пешеход
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Источник: korrespondent.net

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