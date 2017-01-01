День на Донбассе: 12 обстрелов, один раненый

По данным штаба, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны сепаратистов на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 5 августа.

"На протяжении текущих суток с 7.00 до 18.00 российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением тяжелого вооружения… В результате активных действий российских оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение ", - сообщается в сводке штаба.

По данным штаба, сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП, по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово, Лебединское и Павлополь.

"Вместе с тем враг обстрелял защитников Гнутово из миномета калибром 82мм… Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - рассказали в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции ООС сепаратисты 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

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