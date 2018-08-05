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Отец насиловал дочку-инвалида на глазах ее брата

Комментариев: 2
Мужчина 1978 года рождения задержан, правоохранители изъяли соответствующие доказательства.
В полиции подчеркнули на необходимости создания реестра половых преступников
В полиции подчеркнули на необходимости создания реестра половых преступников
УНН

К правоохранителям поступило сообщению, что отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь, которая с детства болеет церебральным параличом. Произошло это еще и на глазах у ее брата. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, однако, где именно случился случай, не указал.

"Ночью 4 августа к оператору 102 позвонил юный парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП", - сообщил руководитель Нацполиции.

По его словам, "подонок-отец" родился в 1978 году: правоохранители его уже задержали и изъяли соответствующие доказательства.

"Что будет дальше? Суд, отсидит этот или другой подонок, выйдет, новая семья и снова изнасилованная жизнь ребенка... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известным, как насильник детей", – отметил Аброськин.

Кроме того, он в очередной раз подчеркнул на необходимости создания реестра половых преступников и ужесточение наказания за половые преступления против детей.

Ранее в Николаеве умер подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней.

 

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Теги: изнасилование, изнасилование детей, изнасилование малолетних, изнасилования, задержание, дочь, отец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Bedouin    05.08.2018, 20:58
Оценка:  0
Bedouin
Закрывать лет на 20 и + кастрация всего, что там есть, вставить пипетку и пусть забавляется тварь.
Что за законы в стране, жуть.
Послушаешь у амеров - 2 пожизненных, 150 лет тюрьмы - у тут как в санатории
wnt    05.08.2018, 20:46
Оценка:  0
wnt
И при этом угрозу общественной марали и устоям часто видят в геях, но так как их всё таки меньшинство, то большинство всякого рода извращенцев и педофилов как раз среди гетеросекс. большинства, даже статистически..а принадлежность к большинству не оправдывает и не есть смягчающее обстоятельство..
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