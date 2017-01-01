В Хмельницком нашли контейнер с радиоактивным веществом

Радиоактивного загрязнения поверхности объекта и окружающей среды не выявлено. Найденный контейнер перевезут в Киев.

На окраине Хмельницкого обнаружили контейнер с радиоактивным веществом. Об этом говорится в сообщении Государственная инспекция ядерного регулирования Украины на странице в Facebook.

"По полученной Госатомрегулированием информации, в начале августа 2018 года на окраине города Хмельницкий был найден транспортный контейнер УКТ-Д11. Внутри этого контейнера находился другой транспортный контейнер типа КЗ, биологическая защита которого изготовлена из обедненного урана. Мощность эквивалентной дозы контейнера КЗ составила 16,8 микрозиверта в час на поверхности и 0,7 микрозиверта в час на расстоянии 1 м", – рассказали в ведомстве.

Контейнер передали на временное хранение Хмельницкой атомной электростанции. Позже его перевезут в Киевский государственный межобластной специальный комбинат.

Радиоактивного загрязнения поверхности объекта и окружающей среды не выявлено, добавили в Госинспекции ядерного регулирования.

Ранее силовики обнаружили и предотвратили продажу в Украине радиоактивного вещества радий-226.

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