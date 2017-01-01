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Во Львовской области выпал град

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На трассе Киев-Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на дорогу.
Град выпал в городе Каменка-Бугская
Град выпал в городе Каменка-Бугская
facebook.com/igor.zinkevych

В Львовской области в воскресенье, 5 августа, выпал град размером с вишню. Об этом сообщил депутат Львовской госадминистрации Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"В 17.00. Каменка-Бугская Львовская область. Град размером с вишню. Трасса Киев Чоп, от города Буск в сторону Львова гроза покидала ветви деревьев на трассу, водители будьте внимательны и осторожны!!" - написал он.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области выпал град

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Напомним, украинские синоптики предупреждают о чрезвычайной (5 класса) пожарной опасности в нескольких областях Украины в течение 5 - 6 августа. 

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Теги: Львов, погода, Львовская область, лето, град
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Источник: korrespondent.net

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