ДТП на Буковине: есть жертвы, семь пострадавших
Вблизи села Недобоевцы Хотинского района Черновицкой области случилось масштабное ДТП, в результате чего один человек погиб, еще семеро были госпитализированы. Авария произошла около 16.00 в воскресенье, 5 августа, сообщили в областной полиции.
Установлено, что двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel выехал на встречную полосу. Зацепив там микроавтобус Ford Transit, Opel лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Caddy.
На момент столкновения в автомобиле Opel находились пятеро человек, а в Volkswagen Caddy – трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка.
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От полученных в результате ДТП травм в реанимации скончался 60-летний водитель автомобиля Opel. По факту происшествия следователи открыли уголовное производство.
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