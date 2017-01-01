Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украине угрожает опасная инфекция

Комментариев: 0
Зафиксирован первый случай листериоза - заражения бактерией, которая у человека вызывает множество серьезных заболеваний.
 
В Украине у одного человека обнаружили листериоз, сообщает ТСН.
 
Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин.
 
Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.
 
Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.
 
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
 
Чтобы избежать заражения, спциалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком. 
 

 

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев в Украине диагностировали острые кишечные инфекции у более чем 47 тысяч человек. 

Напомним, в Тернополе зафиксирован очередной случай ботулизма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, видео, болезнь, бактерии, инфекция, кукуруза, заражение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь