Украине угрожает опасная инфекция

В Украине у одного человека обнаружили листериоз, сообщает ТСН.

Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин.

Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.

Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.

Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.