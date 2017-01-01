Украине угрожает опасная инфекция
Зафиксирован первый случай листериоза - заражения бактерией, которая у человека вызывает множество серьезных заболеваний.
В Украине у одного человека обнаружили листериоз, сообщает ТСН.
Отмечается, что по первым симптомам заболевание похоже на сильное пищевое отравление. Его последствия особо опасны для пожилых людей со слабым иммунитетом, маленьких детей и беременных женщин.
Инкубационный период для листериоза длится от трех до 45 дней, а в отдельных случаях и дольше.
Бактерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. В Украину она могла попасть из Европы, где стала причиной смерти десяти человек.
Вспышка инфекции возникла из-за замороженной кукурузы, которую на рынки ЕС поставляли из Венгрии. Сейчас ее активно изымают из продажи в Украине.
Чтобы избежать заражения, спциалисты советуют проводить тщательную тепловую обработку продуктов. Свежие овощи и фрукты желательно ошпаривать кипятком.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев в Украине диагностировали острые кишечные инфекции у более чем 47 тысяч человек.
Напомним, в Тернополе зафиксирован очередной случай ботулизма.
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