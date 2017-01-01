Сутки в ООС: 40 обстрелов, двое раненых

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Уничтожено двое боевиков и еще семеро ранено mil.gov.ua

На Донбассе в течение 5 августа и утром 6 августа двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook утром в понедельник, 6 августа.

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По данным штаба, за минувшие сутки сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. Так, под вражеский огонь попали позиции возле Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалика, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Позиции возле Луганского и Гнутового накрыли обстрелами из 82-мм минометов, а против защитников Лебединского использовали минометы калибром 120 мм.

Сегодня сепаратисты успели 4 раза обстрелять украинских защитников возле Крымского, Марьинки и Лебединского. Во время атаки еще один украинский военный получил ранения.

Разведка сообщает о двоих ликвидированных боевиках и еще семи раненых.

Напомним, 2 августа заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что с начала 2018 года жертвами конфликта на Донбассе стали более 160 человек.