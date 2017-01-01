Итоги 5 июля: покушение на Мадуро, беда в Индонезии
В Венесуэле покушались на жизнь президента Мадуро
Во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
По данным властей страны, к трибуне, где находился Николас Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.
Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.
В Индонезии произошло мощное землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0, которое затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали, а через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6.
По последним данным, погибли 82 человека, сотни пострадали.
Украина поднялась в рейтинге логистики Всемирного банка
Украина заняла 66 строчку по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка, улучшив результат на 14 пунктов по стравнению с 2016 годом.
Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ВС признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности.
Госдепартамент США вызвал поверенного в делах РФ
Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для предоставления разъяснений по поводу вмешательства РФ во внутренние дела Соединенных Штатов.
В ответ на это посольство России в Вашингтоне заявило, что “Госдепартамент в очередной раз скатывается к “мегафонной дипломатии“.
Саудовская Аравия объявил посла Канады персоной нон-грата
Эр-Рияд отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций и замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.
Власти королевства дали канадскому послу 24 часа на то, чтобы покинуть страну.
Причиной таких действий стала позиция МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.
В Украине праздновали День Воздушных сил
В Украине отмечали День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По случаю празднования начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил защитников украинского неба.