Итоги 5 июля: покушение на Мадуро, беда в Индонезии

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

В Венесуэле покушались на жизнь президента Мадуро

Во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.

По данным властей страны, к трибуне, где находился Николас Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

В Индонезии произошло мощное землетрясение



В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,0, которое затронуло северное побережье Ломбока и остров Бали, а через несколько минут случился афтершок магнитудой 5,6.



По последним данным, погибли 82 человека, сотни пострадали.



Украина поднялась в рейтинге логистики Всемирного банка



Украина заняла 66 строчку по показателю логистической эффективности по версии Всемирного банка, улучшив результат на 14 пунктов по стравнению с 2016 годом.



Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ВС признал Украину одной из лучших в регионе стран по показателю логистической эффективности.



Госдепартамент США вызвал поверенного в делах РФ



Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Весс Митчелл вызвал поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для предоставления разъяснений по поводу вмешательства РФ во внутренние дела Соединенных Штатов.



В ответ на это посольство России в Вашингтоне заявило, что “Госдепартамент в очередной раз скатывается к “мегафонной дипломатии“.

Саудовская Аравия объявил посла Канады персоной нон-грата

Эр-Рияд отзывает саудовского посла в Оттаве для консультаций и замораживает все новые торговые и инвестиционные транзакции с Канадой.

Власти королевства дали канадскому послу 24 часа на то, чтобы покинуть страну.

Причиной таких действий стала позиция МИД Канады по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии.

В Украине праздновали День Воздушных сил

В Украине отмечали День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По случаю празднования начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко поздравил защитников украинского неба.