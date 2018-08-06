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Под Львовом сумасшедший избил священника

Комментариев: 2
По данным СМИ, виновный в избиении имеет проблемы с психикой и лечился в специальном учреждении.
Луганчанин с нестабильной психикой нанес побои 33-летнему священнику
Луганчанин с нестабильной психикой нанес побои 33-летнему священнику
depositphotos.com

В селе Лисиничи Пустомытовского района Львовской области 20-летний житель Луганской области избил 33-летнего мужчину, который, по словам жителей, является священником.

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает IA ZIK со ссылкой на источники в местной полиции.

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В полицию поступила информация о получении телесных повреждений местным жителем. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что во время конфликта 20-летний житель Луганской области нанес телесные повреждения 33-летнему местному жителю. В результате последнего доставили в больницу, - пишут правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

По данным СМИ, виновник происшествия имеет проблемы с психикой и лечился в психбольнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области неизвестные напали на православный детски лагерь.

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Теги: Львовская область, сумасшедший, священник, избиение
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Комментариев (2)
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Глод    06.08.2018, 12:31
Оценка:  0
Глод
А священник какой? УПЦ МП или УПЦ КП?
Боцман_Кобза    06.08.2018, 11:50
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Что за бред?! Мужчина, который по слухам является сумасшедшим, избил мужчину, который по слухам является священником. А по факту - приезжий из Луганска избил местного жителя.
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