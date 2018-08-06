Под Львовом сумасшедший избил священника

По данным СМИ, виновный в избиении имеет проблемы с психикой и лечился в специальном учреждении.

В селе Лисиничи Пустомытовского района Львовской области 20-летний житель Луганской области избил 33-летнего мужчину, который, по словам жителей, является священником.

Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает IA ZIK со ссылкой на источники в местной полиции.

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В полицию поступила информация о получении телесных повреждений местным жителем. Полицейские выехали на место происшествия и установили, что во время конфликта 20-летний житель Луганской области нанес телесные повреждения 33-летнему местному жителю. В результате последнего доставили в больницу, - пишут правоохранители.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

По данным СМИ, виновник происшествия имеет проблемы с психикой и лечился в психбольнице.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области неизвестные напали на православный детски лагерь.