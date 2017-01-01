В Черновицкой области произошло ДТП с жертвами и пострадавшими

Столкнулись автомобили Opel и Volkswagen Caddy. Водитель Опеля скончался в реанимации.

Семь человек пострадало и один погиб в результате ДТП на Буковине cv.npu.gov.ua

В Хотинском районе Черновицкой области вблизи села Недобоевцы результате ДТП пострадали семь человек, один человек погиб. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Столкнулись автомобили Volkswagen и Opel cv.npu.gov.ua

5 августа около 16.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района.

В результате ДТП пострадал ребенок cv.npu.gov.ua

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Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу.

Опель зацепил минивэн Форд Транзит cv.npu.gov.ua

Задев микроавтобус Ford Transit, автомобиль лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Jaguar протаранил Volkswagen. Автомобиль перевернулся два раза, пассажиры в шоковом состоянии.