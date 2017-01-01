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В Черновицкой области произошло ДТП с жертвами и пострадавшими

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Столкнулись автомобили Opel и Volkswagen Caddy. Водитель Опеля скончался в реанимации.
Семь человек пострадало и один погиб в результате ДТП на Буковине
Семь человек пострадало и один погиб в результате ДТП на Буковине
cv.npu.gov.ua

В Хотинском районе Черновицкой области вблизи села Недобоевцы результате ДТП пострадали семь человек, один человек погиб. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Столкнулись автомобили Volkswagen и Opel
Столкнулись автомобили Volkswagen и Opel
cv.npu.gov.ua

5 августа около 16.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района.

В результате ДТП пострадал ребенок
В результате ДТП пострадал ребенок
cv.npu.gov.ua

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Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу.

Опель зацепил минивэн Форд Транзит
Опель зацепил минивэн Форд Транзит
cv.npu.gov.ua

Задев микроавтобус Ford Transit, автомобиль лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.

На момент столкновения в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Jaguar протаранил Volkswagen. Автомобиль перевернулся два раза, пассажиры в шоковом состоянии.

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Теги: Черновицкая область, Буковина, авария, ДТП, пострадавшие, погибшие
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