В Черновицкой области произошло ДТП с жертвами и пострадавшими
В Хотинском районе Черновицкой области вблизи села Недобоевцы результате ДТП пострадали семь человек, один человек погиб. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
5 августа около 16.00 по спецлинии 102 поступило сообщение о столкновении автомобилей вблизи села Недобоевцы Хотинского района.
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Выехав на место ДТП, работники полиции выяснили: двигаясь со стороны Черновцов, легковой автомобиль Opel по неизвестным пока причинам вдруг выехал на встречную полосу.
Задев микроавтобус Ford Transit, автомобиль лоб в лоб столкнулся с минивэном Volkswagen Caddy.
На момент столкновения в автомобиле Opel находилось пять человек, а в Volkswagen Caddy - трое. С травмами различной степени тяжести все восемь пострадавших были доставлены в больницу. Среди них и 6-летняя девочка. От полученных в результате ДТП травм в реанимации умер 60-летний водитель автомобиля Opel.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Jaguar протаранил Volkswagen. Автомобиль перевернулся два раза, пассажиры в шоковом состоянии.