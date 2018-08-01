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Обливший кислотой Гандзюк ожидает суда

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Задержанному жителю Херсона перенесли заседание по избранию меры пресечения.
Адвокат нападавшего не явился на заседание
Адвокат нападавшего не явился на заседание
facebook.com/MasiNayyem

Херсонский городской суд отложил заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в покушении на Екатерину Гандзюк до понедельника.

Назначенный подозреваемому адвокат не явился на заседание суда, передает Украинская правда.

Судья предложил назначить на время рассмотрения вопроса о мере пресечения защитника от Центра по оказанию безвозмездной помощи - подозреваемый согласился.

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Как сообщил в Facebook юрист Маси Найем, подозреваемый - это Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, который является жителем Херсона.

Поэтому судья постановил: перенести заседание 13 часов и вызвать защитника на одно процессуальное действие.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и активистку Екатерину Гандзюк жидкостью, которая оказалась концентрированной серной кислотой.

Позднее, 3 августа, полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.

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Теги: Херсон, Гандзюк, кислота, нападавший, суд
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