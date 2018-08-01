Обливший кислотой Гандзюк ожидает суда
Херсонский городской суд отложил заседание по избранию меры пресечения для подозреваемого в покушении на Екатерину Гандзюк до понедельника.
Назначенный подозреваемому адвокат не явился на заседание суда, передает Украинская правда.
Судья предложил назначить на время рассмотрения вопроса о мере пресечения защитника от Центра по оказанию безвозмездной помощи - подозреваемый согласился.
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Как сообщил в Facebook юрист Маси Найем, подозреваемый - это Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, который является жителем Херсона.
Поэтому судья постановил: перенести заседание 13 часов и вызвать защитника на одно процессуальное действие.
Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестный облил сотрудницу городского совета и активистку Екатерину Гандзюк жидкостью, которая оказалась концентрированной серной кислотой.
Позднее, 3 августа, полиция сообщила о задержании подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк.