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Дмитрий Джангиров: Власть в поисках виноватых

Комментариев: 10
Вадим Новинский успешно делает то, что соответствует его взглядам в духовной сфере.
Дмитрий Джангиров: Власть в поисках виноватых

В эти дни мы являемся свидетелями очередной агрессивной информационной атаки властей и ее верных сателлитов, исполняющих в информационном пространстве команды “голос!“ и “фас!“ в отношении Вадима Новинского. Пишет известный журналист и политолог Дмитрий ДЖАНГИРОВ в своем блоге на Корреспонденте.

“Откуда же такая ненависть к депутату? Ведь его критика социально-экономической и культурной политики властей была, хотя и весьма жесткой, но без надрыва и абсолютно в рамках парламентской лексики. В отличие, например, от многих “радикальных патриотов“, в перерывах между обвинениями Президента и премьера в “зраде“, “конструктивно“ сотрудничающих с правительственной коалицией в ВР“, отмечает он.

По мнению Джангирова, такое поведение властей связано с активным участием Вадима Новинского в организации и проведении таких неполитических акций, как празднование 9 мая и Крестный Ход УПЦ на 1030-летие Крещения Руси. “Именно эти две даты являются ключевыми с точки зрения самоидентификации украинской политической нации, и пересмотром их исконного сакрального смысла крайне озабочены те, кто пытается ударными темпами навязать украинцам новую самоидентификацию“ -уверен эксперт.

Так же Джангиров обращает внимание на то, что в “новом национальном завете“ государственным праздником, привязанным ко Второй Мировой Войне становится 8 мая, а государственной церковью (которую власть именует “национальной“) – УПЦ-КП. “Вполне логичным результатом такого манипулирования в сфере сакрального, стал тот неоспоримый факт, что 9 мая стало народным праздником, а каноническая УПЦ – народной церковью. Что подтверждает как количество непосредственных участников упомянутых мероприятий, так и число просмотров на телеканалах“.

Эксперт считает, что Крестный Ход УПЦ-КП “под патронатом Президента“, приуроченный к ожидаемому [только в АП!] получению Томоса, должен был стать исходной точкой для начала избирательной кампании Петра Порошенко на второй срок. “Однако, еще ни одна украинская власть не признавала, что все ее многочисленные и многолетние фиаско связаны с полным отрывов планов партии власти от мнения народа. Должен быть непременно найден виновник. И, в данном случае, “виновным“ за провал как Крестного Хода УПЦ-КП [особенно – в сравнении с Крестным Ходом канонической УПЦ], так и Томоса, властью был “назначен“ Вадим Новинский“.

“Между тем, разве, смог бы Новинский вывести столько людей на Крестный Ход УПЦ 27 июля, если бы это не стало бы общенародным праздником верующих? Разве он мог бы повлиять на судьбу Томоса, если бы это не противоречило православному канону? Просто Вадим Новинский успешно делает то, что соответствует его взглядам в духовной сфере, которая по Конституции полностью отделена от государства и является частным вопросом граждан. А нынешняя власть, которая брутально, но бездарно вмешивается в ту же духовную сферу, которая по Конституции является для нее запретной, не может ему этого простить…“ , резюмировал Джангиров.               

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Статьи по теме

Комментариев (11)
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Колишній-східняк    06.08.2018, 12:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
А всё-таки почему весь мир отмечает победу над нацизмом 8-го, а СССР отмечал 9-го? Оказывается Акт был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховного командования Западных союзников и Советского Союза 7 мая в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе (Франция).
Колишній-східняк    06.08.2018, 12:25
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Оказывется, по требованию Сталина состоялось вторичное подписание капитуляции в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте.
Колишній-східняк    06.08.2018, 12:28
Оценка:  +1
Колишній-східняк
И теперь вот такая разница во времени (в один день) становится камнем преткновения и политических (и не только политических) баталий на постсоветском пространстве. Кто же всё-таки и здесь фальсифицировал историю? Вопрос, по-моему, - риторический.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:20
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
Если бы Дима хоть раз почитал Евангелие, он увидел бы такие слова:

А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;
и кто принудит тебя идти с ним одно поприще,
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:21
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
иди с ним два.
Я говорю вам: люби
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:22
Оценка:  +1
Боцман_Кобза
любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:25
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Почему вы не понимаете Моих слов? Потому что вы не способны их услышать!
Ваш отец — дьявол, и вы рады исполнить все отцовские прихоти. А он всегда был человекоубийцей, и правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Он говорит на родном языке, когда лжет, потому что он лжец и отец лжи.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:26
Оценка:  0
Боцман_Кобза
А Мне вы не верите, потому что Я говорю вам правду.
Кто из вас уличит Меня в грехе? И если Я говорю вам правду, почему вы не верите Мне?
Тот, кто от Бога, слушает Божьи слова. Вы потому и не слушаете, что вы не от Бога.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:11
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
"... властей и ее верных сателлитов ..." А Дима чей верный солитер?

“Откуда же такая ненависть к депутату?" Какая ненависть? Кто сказал "ненависть?

"таких неполитических акций, как празднование 9 мая и Крестный Ход УПЦ на 1030-летие Крещения Руси. " Ну это как раз очень политические акции.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:12
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
Мне вообще странно, что Джангиров ставит в один ряд победобесие и крешение Руси. Хотя, если посмотреть на его национальность - ничего удивительного.
Боцман_Кобза    06.08.2018, 12:14
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
"государственной церковью (которую власть именует “национальной“) – УПЦ-КП" У нас церковь, по крайней мере на бумаге, отделена от государства.
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