Во Львове 92-летний дедушка выпал из окна поликлиники

Старик разбился насмерть, оставив предсмертную записку.

Во Львове из окна одной из поликлиник выпал и разбился насмерть 92-летний дедушка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели пациента, наиболее вероятной версией является суицид. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

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Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Им оказался - 92-летний житель Львова. Мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 31 июля в Киеве полуголый мужчина выбросился из окна больницы скорой помощи и также разбился насмерть.