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Во Львове 92-летний дедушка выпал из окна поликлиники

Комментариев: 1
Старик разбился насмерть, оставив предсмертную записку.
Старик оставил предсмертную записку с просьбой никого не винить
Старик оставил предсмертную записку с просьбой никого не винить
brestcity.com

Во Львове из окна одной из поликлиник выпал и разбился насмерть 92-летний дедушка. Полиция устанавливает причины и обстоятельства гибели пациента, наиболее вероятной версией является  суицид. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает пресс-служба полиции Львовской области. 

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Как выяснили правоохранители, мужчина выпал из окна лестничной клетки на седьмом этаже поликлиники. Им оказался - 92-летний житель Львова. Мужчина оставил записку с просьбой никого не винить в его смерти.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 31 июля в Киеве полуголый мужчина выбросился из окна больницы скорой помощи и также разбился насмерть.

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Теги: Львовская область, поликлиника, пенсионер, суицид, предсмертная записка, выпал из окна
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Комментариев (1)
Глод    06.08.2018, 12:59
Оценка:  0
Глод
Не выпал, а выбросился.
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