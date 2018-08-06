В Тернопольской области мужчина заболел ботулизмом из-за домашней консервации

В областном управлении Госпотребслужбы заявили, что в день, когда мужчина заболел, он употреблял свиной паштет домашнего приготовления.

Житель Тернопольской области, которого госпитализировали с ботулизмом, отравился домашней консервацией. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает IA ZIK со ссылкой на областное управление Госпотребслужбы

54-летнего мужчину госпитализировали 26 июля в инфекционное отделение больницы в райцентре Лановцах, а на следующий день перевели на лечение в Тернополь.

В потребслужбе сообщили, что стало причиной болезни.

Читай также: Украине угрожает опасная инфекция

По результатам исследования установлено, что мужчина употреблял свиной паштет домашнего приготовления, и в тот же день заболел. Течение болезни - средней тяжести , - говорится в сообщении.

По данным областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, в этом году в Тернопольской области ботулизмом заболело четыре человека, из них 1 ребенок, летальных случаев не зарегистрировано. В одном случае заболело двое человек из одной семьи.

Медики напоминают, что возбудителем тяжелого недуга является ботулинический токсин - один из сильнейших ядов, встречающихся в природе.

Чаще всего источниками отравления являются мясные, рыбные консервы, копченая, вяленая рыба и ветчина, грибные консервы, реже - овощные, изготовленные с нарушением технологии.

Для профилактики заболевания рекомендуют не покупать консервированную, сырокопченую продукцию, вяленую рыбу, мясные блюда в несанкционированных местах продажи, немедленно избавляться от раздутых банок, проводить обработку сырья различными ножами на разных досках. Также недопустима консервация в домашних условиях без автоклава, - отмечают специалисты.

Напомним, ранее сообщалось, что за полгода в Украине отравилось более 47 000 человек.