РФ может забрать Азовское море и НАТО не поможет - эксперт

Корабли НАТО не помогут против агрессии РФ в Азовском море, убежден британский полковник.

Британский военный эксперт и полковник в отставке Глен Грант заявил, что Россия может забрать под свой контроль Азовское море и НАТО не сможет попрепятствовать.

По его словам, если Украина не будет прибегать к однозначным шагам для защиты суверенитета и территориальной целостности, положение дел в южной части страны продолжит ухудшаться, передает Эспрессо.

Так, на сегодня критичность военно-политической ситуации в акватории Азовского моря можно оценить в 7-8 баллов по условной 10-балльной шкале.

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“Город (Мариуполь) становится просто лишенным товарооборота. Несмотря на то, что Россия останавливает судна, которые направляются в Мариуполь, бизнесмены будут заниматься чем-то другим. Ведь никто не хочет терять деньги и время. Они просто сменят сферу своей деятельности“, - предостерег эксперт.

Грант также добавил, что “именно такова тактика (россиян): фактически подавить там любые попытки торговли, превратить ту часть Азовского моря на российскую. И так действительно будет, если Украина не начнет предпринимать хоть какие-то меры. Азовское море просто станет российским, а значит и пространство между Азовским морем и Крымом“.

Он отметил, что после этого следующим объектом блокады и дальнейшего захвата, будет “территория от Крыма к Румынии“.

“Начнется игра, во время которой постараются перекрыть доступ к Одессе. Очевидно, что это будет следующий шаг россиян“, - выразил убеждение британский полковник, заверив, что военные корабли США и корабли НАТО, которые находятся возле Одессы на учениях или во время плановых маршрутов, не будут открывать огонь по россиянам.

Грант посоветовал Украине просить США о предоставлении ей в распоряжение кораблей, поскольку ВСУ на сегодня не имеют крепкого флота. “Украине сейчас нужно просить США о предоставлении ей кораблей Соединенных Штатов в собственное распоряжение, как это делал Уинстон Черчилль, поскольку ВСУ, как и британская армия в начале Второй мировой войны, сейчас не имеют крепкого флота“, - добавил Грант.

Напомним, 17 июля президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет укреплять защиту с моря, чтобы не допустить незаконных действий России.

Ранее, он сообщил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.