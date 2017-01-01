Во Львовской области пожар обрушил церковные купола

Деревянная церковь была построена в 1798 году. Храм является памятником архитектуры местного значения.

В Николаевском районе Львовской области произошел пожар в деревянной церкви. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГСЧС в понедельник, 6 августа.

Тушение пожара в селе Большая Горожанна lviv.dsns.gov.ua

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По информации ведомства, возгорание произошло накануне в селе Большая Горожана Николаевского района в церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы УГКЦ.

На месте работали спасатели ГСЧС lviv.dsns.gov.ua

“Церковь деревянная, площадью 125 кв. м, высотой 15 м, 1798 года постройки, является памятником архитектуры местного значения. Во время возникновения возгорания церковь была закрытой, людей внутри не было“, – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что получили информацию о пожаре в 14:34, а в 17:18 – он был ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал, но обрушились два купола церкви.

В ГСЧС отметили, что получили информацию о пожаре в 14:34 lviv.dsns.gov.ua

“В результате пожара огнем уничтожено церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв.м, три купола и деревянные перегородки на площади 50 кв.м, а также повреждены внутренние деревянные стены на площади 125 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 29 спасателей и 7 единиц спецтехники“, – добавили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, в июне в селе Новица Ивано-Франковской области сгорела деревянная церковь, построенная почти 100 лет назад. Осталась одна колокольня. Храм был памятником градостроительства и архитектуры местного значения.