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В Житомирской области отец убил дочь и покончил с собой

Комментариев: 2
Автомобиль с погибшими нашли в лесополосе возле одного из сел. Мужчина оставил предсмертную записку.
Мужчина объяснил свой поступок бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье
Мужчина объяснил свой поступок бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье
Вячеслав Печененко / Facebook
В лесополосе возле села Камянка Житомирской области обнаружили автомобиль с трупами двух людей. Об этом в понедельник, 6 августа, сообщает начальник областной полиции Вячеслав Печененко в Facebook.
 

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“5 августа вечером жители с. Каменки Житомирского района обнаружили на окраине села в лесном массиве автомобиль Renault Kangoo, в котором находились трупы двух человек. Впоследствии выяснилось, что это 34-летний отец и 8-летняя дочь, житомиряне. По предварительной информации, собранной на месте происшествия, мужчина убил ребенка, а затем совершил самоубийство“ - пишет Печененко.
 
Также он добавил, что человек оставил записку на месте преступления, в котором объяснил свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.
 
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этого ужасного события в рамках начатого уголовного производства.
 
Ранее сообщалось, что в Черниговской области шестиклассник повесился после ссоры с матерью.
 
А во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.
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Теги: автомобили, самоубийство, ребенок, убийство, суицид, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Фарабунда_Марти    06.08.2018, 14:51
Оценка:  +3
Фарабунда_Марти
Это кошмар какой-то! Страна сходит с ума! Или уже сошла.
Потому_что    06.08.2018, 14:54
Оценка:  +2
Потому_что
Я с вами согласен, давно такого не было..
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